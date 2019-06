Ochroniarz Dulkiewicz ostro do dziennikarzy TVP. "Nie będzie zgody na nękanie"

Ochroniarz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz odniósł się do incydentu z dziennikarzem TVP Jackiem Łęskim. Uważa, że dziennikarz prowokował i chciał wywołać skandal.

- Nie będziemy pozwalać na nękanie pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, tak jak to było w przypadku nieżyjącego prezydenta Pawła Adamowicza. Dziennikarze publicznej telewizji chodzili za nim krok w krok, zadając w kółko te same pytania, nękali i prowokowali do reakcji - mówi WP ochroniarz Aleksandry Dulkiewicz.