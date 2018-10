Łukasz Sitek z TVP chciał przeprowadzić wywiad z Adamowiczem. Pytał o łapówki

Reporter TVP Łukasz Sitek usiłował zapytać prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza o przyjęcie łapówki, jednak ten zignorował dziennikarza i odszedł, nie udzielając odpowiedzi. Sytuacja miała miejsce podczas uroczystości nadania imienia jednej ze szkół w Gdańsku.

"Kulisy kampanii wyborczej w wykonaniu TVPiS Gdańsk. Na terenie szkoły, wśród dzieci cieszących się obecnością znanego podróżnika Aleksandra Doby i świętujących nadanie szkole jego imienia, niejaki Łukasz Sitek, bardziej znany z podróży bez biletu i awantur w Pendolino dał taki pokaz etyki i dziennikarskiej "rzetelności". To tylko dowód na to, że naprawdę wszyscy 4 listopada powinniśmy iść do urn wyborczych" - skomentowała na Facebooku zajście wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.