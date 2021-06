Ochrona dla ministra zdrowia. Lekarza o atakach antyszczepionkowców

Gościem programu "Newsroom WP" był prof. Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej przy premierze. Odniósł się do ataków antyszczepionkowców, które nasilają się w ostatnich dniach na środowiska naukowe. - Ja jestem lekarzem, naukowcem, pracuję z osobami chorymi, które umierają. Dlatego proszę brać informacje z pewnych, naukowych źródeł - zaapelował. Dodał, że lekarzy spotyka wiele przykrości. - To pogróżki, maile, znieważanie wizerunku. To mnie spotyka codziennie. A my tylko pracujemy dla ludzi. Te wszystkie rzeczy, które mówimy, są po to, by ludzie nie chorowali i nie umierali - podkreślił. Jak dodał, na spotkaniu Rady Medycznej poruszano temat przyznania lekarzom ochrony - takiej, jaką otrzymał minister zdrowia Adam Niedzielski. - Otrzymałem taką propozycję, nie przyjąłem, ale byłem na granicy - przyznał profesor.