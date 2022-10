Ocenił wystąpienie Putina. "Przypominało próbę mowy obronnej przed trybunałem w Hadze"

W czwartek po raz kolejny oskarżył on Zachód o dążenie do zniszczenia Rosji i "posługiwanie się" w tym celu władzami w Kijowie. Padły m.in. stwierdzenia, że to Moskwa powinna być gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, a w sąsiednim kraju trwa "wojna domowa", ponieważ "Ukraińcy i Rosjanie są tak naprawdę jednym narodem".