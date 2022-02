Ocena działań Władimira Putina. "Rosja rzuca do boju mięso armatnie"

Czy z Władimirem Putinem należy negocjować i usiąść do stołu? - Putin jest zbrodniarzem, ale jedyna osoba, która może zadecydować o tym, że nie ma wojny to jest on. My nie wiemy, co siedzi u niego w głowie. Jego działania w ciągu ostatniego tygodnia były tak irracjonalne jeżeli chodzi o polityka tej skali, w takim kraju z taką ilością broni atomowej, że ja na to patrzyłem z przerażeniem - mówił prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa.