Ocaleli z masakry na festiwalu w Izraelu. Sekundy zdecydowały o życiu lub śmierci

"To cud, że przeżyliśmy. Nadal nie mogę pojąć, co się stało. Dziś uczestniczyłem w pogrzebie zamordowanego przyjaciela. Pomyślałem, że to ja mogłem leżeć w trumnie". Wirtualna Polska dotarła do ocalałych z masakry na festiwalu muzycznym w Izraelu.