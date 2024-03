Obwodowe komisje wyborcze 2024. Jak znaleźć lokal wyborczy?

Co do zasady rejonizacja wyborców jest zgodna z miejscem zameldowania - z tego względu wyborcy automatycznie są umieszczeni w spisie wyborców gminy właściwej dla miejsca zameldowania. Możliwość zmiany miejsca głosowania na właściwe dla miejsca zamieszkania wymaga dopisania się do rejestru wyborców. Tego można dokonać, składając pisemny wniosek wraz z oświadczeniem potwierdzającym adres stałego zamieszkania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.