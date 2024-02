Obwodnica Chełma. Sensacja archeologiczna na budowie

Niezwykłe prehistoryczne odkrycie na Lubelszczyźnie. Ślady osadnictwa z okresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza odkryli archeolodzy podczas prac na budowie obwodnicy Chełma w ciągu S12 – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie prac budowlanych ujawniono szczątki dziecka, liczne szkielety zwierząt oraz prehistoryczne artefakty. W miejscowości Srebrzyszcze odkopano kilkanaście obiektów mieszkalnych w typie półziemianek. Archeolodzy odkryli tu także fragmenty naczyń ceramicznych. Obiekty te datuje się wstępnie na lata od 700 do 400 lat p.n.e. W jednym z odkopanych obiektów ujawniono pochówek dziecka w pozycji skurczonej, w sąsiednim szkielety ośmiu krów i dwóch owiec, a w trzecim obiekcie szkielety co najmniej dwunastu dziki świń. Cały kompleks grobowy archeolodzy datują na lata 2500 do 2000 p.n.e. Jak dodaje lubelski oddział GDDKiA, badania archeologiczne na budowie obwodnicy Chełma trwają.