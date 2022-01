"Oburzony Wilanów, szczęśliwe Końskie". Czy Polski Ład da się jeszcze uratować?

- To karkołomne, ale wykonalne, gdy latem albo jesienią okaże się, jakie będą realne skutki reformy podatkowej dla portfela przeciętnego wyborcy. Nie chodzi o jego wpływ na ekonomię, ale percepcję obywatela, który zobaczy efekt we własnej kieszeni - twierdzi wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Jak dodaje, elektorat Prawa i Sprawiedliwości wykazuje cechę, która może się okazać istotna dla ratowania Polskiego Ładu. - Ci wyborcy częściej niż np. wyborcy Koalicji Obywatelskiej wybaczają błędy. Dla części elektoratu PiS jest to partia bezalternatywna, dlatego na dłuższą metę są jej w stanie więcej wybaczyć. Generacyjnie to zwłaszcza wyborca 60+, dobrze zdiagnozowany przez partię pod względem potrzeb. To o niego idzie cała gra - tłumaczy ekspertka.