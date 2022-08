Oburzenie w Niemczech: "Odrą płynie śmierć. Polska milczała o niepokojącym kryzysie"

Na "nietransparentność" w relacjach pomiędzy krajami narzeka "Maerkische Oderzeitung". Gazeta cytuje Christiana Goerke, posła do Bundestagu z ramienia Lewicy. Parlamentarzysta martwi się o ludzi. Wiele osób wykorzystuje Odrę i przylegające do niej łąki i wyspy, takie jak Ziegenwerder we Frankfurcie nad Odrą, do celów rekreacyjnych, a przy obecnych temperaturach psy i ludzie wchodzą tam czasem do wody, aby się ochłodzić. Jednakże ludzie muszą być chronieni, bo sytuacja zagraża ich życiu.