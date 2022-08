Alpy kryją swoje tajemnice. Teraz odsłaniają je topniejące lodowce

Ale to nie jest to odosobniony przypadek. Zaledwie tydzień wcześniej na lodowcu Stockji natknięto się na inne szczątki, których analiza DNA wciąż trwa. Takie znaleziska dają nadzieję na odnalezienie, chociaż niektórych z około 300 osób, które zaginęły w szwajcarskich Alpach od 1925 r. Jednym z zaginionych jest Karl-Erivan Haub - milioner, właściciel supermarketów, którego nie można odnaleźć od 2018 r. W 2021 oficjalnie uznano go za zmarłego. Niemieckie media spekulowały, że odnalezione na lodowcu Stockji ciało należy właśnie do niego. Jednak według relacji osób, które dokonały odkrycia, ciało zachowało się w prawie kompletnym stanie i miało na sobie neonowe ubrania w stylu lat 80.