Oburzenie po wpisie posła Konfederacji. "Nie dojrzał"

"Jestem chory i wszystko wskazuje na to, że to koronawirus" - przekazał w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Parlamentarzysta dodał, że "nie wie tylko, który to wariant" - OC43 czy 229E, dołączył również zdjęcia z sali plenarnej. Wpis wywołał spore oburzenie w sieci. Całość okazała się prowokacją, bo koronawirusy te odpowiadają za sezonowe, zwykle łagodnie przebiegające zakażenia dróg oddechowych. Czy takie zachowanie przystoi posłowi? - Mandat poselski i możliwość reprezentowania Polaków w parlamencie jest wielkim zaszczytem, ale mam wrażenie, że - zwłaszcza tak trudnym momencie - nie wszyscy do tego dorośli - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceprezes Porozumienia Michał Wypij. - W tak trudnym momencie powinniśmy słuchać przede wszystkim mądrych ludzi, którzy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności i z katastrofy. Bo to największa katastrofa humanitarna od zakończenia II Wojny Światowej w Polsce, jeśli chodzi o liczbę zgonów. I powinniśmy mieć tego świadomość. Widzę, że kolega poseł absolutnie nie dojrzał do tego momentu - dodał gość WP.