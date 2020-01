Oburzenie po słowach jezuity. O. Grzegorz Kramer przeprasza

"Chyba lepiej, żeby papieże umierali" - napisał o. Grzegorz Kramer. Teraz odpowiedział tym, którzy odnieśli wrażenie, że jezuita życzy śmierci emerytowanemu papieżowi. - Przepraszam, nie miałem złych intecji - zapewnia.

"Przepraszam za złe określenie" - pisze na swoim blogu ojciec Grzegorz Kramer . Spłynęła na niego fala krytyki , kiedy przypomniał na Twitterze, że Benedykt XVI po rezygnacji z urzędu miał nie być aktywny. "Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, aby papieże umierali" - napisał.

Później usunął post. Teraz zaznacza, że "przeprasza niektóre osoby, które odniosły wrażenie, że życzy źle Benedyktowi i dla których wpis był gorszący". Przyznaje, że jego wpis był "emocjonalny, nie do końca był przemyślany i nie przewidział ewentualnych jego skutków". Zapewnia, że nie miał złych intencji.

"Był emocjonalny także dlatego, że kocham Kościół, i bardzo mi na jedności w Kościele zależy, o co szczerze, bardzo często się modlę. Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku" - wyjaśnia o. Kramer. I dodaje: "Pisząc, że 'chyba lepiej, żeby papieże umierali', miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje".