"Chyba lepiej, aby papieże umierali". Oburzenie po słowach jezuity o. Grzegorza Kramera

O. Grzegorz Kramer swoim wpisem na Twitterze wywołał burzę. Odnosząc się do aktywności Benedykta XVI - który zrzekł się urzędu i miał nie zabierać głosu - stwierdził, że "jednak chyba lepiej, aby papieże umierali".

Autorem jednego z najbardziej kontrowersyjnych jest o. Grzegorz Kramer, jezuita. "Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić" - napisał o Benedykcie XVI. I dodał: "Jednak chyba lepiej, aby papieże umierali". Internauci żywo i krytycznie zareagowali.

"Zakon jezuitów szczyci się, że jego ojcowie składają ślub posłuszeństwa papieżowi. Jednak, jak udowadnia to o. Kramer (i tolerujące go władze), są wyjątki np. wobec emeryta, któremu można życzyć śmierci" - ocenił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. "Jednak chyba lepiej żeby milczał..." - podkreśliła Anna Gańska-Lipińska, która ubiegała się o mandat radnego.

Ks. Maciej Słyż ujął to w bardziej dosadny sposób. "Taktyka szczeniaka. Naszczekać, podrzeć nogawkę i nasikać na dywan, a na końcu schować się za szafą myśląc że nikt nie zauważy" - napisał, oznaczając we wpisie poslankę Annę Siarkowską.

O. Kramer w odpowiedzi na to usunął wpis i ograniczył dostęp do swojego konta. We wtorek rano napisał na Twitterze: "Życie to nie film. Jest jeden papież i jest nim Franciszek. To jest i taka jest prawda".