Oburzenie po słowach abpa Jędraszewskiego. Osoby z niepłodnością żądają przeprosin

Przypominają, że niepłodność to choroba, która nieleczona skutkuje niechcianą bezdzietnością. Choroba, która prowadzi do depresji, często do rozpadu związku. "Tymczasem Kościół katolicki, zamiast wspierać chorych, piętnuje ich oraz prowadzi działania, które przyczyniają się do ograniczenia dostępu do leczenia niepłodności w Polsce" - czytamy w liście.