Oburzające słowa małopolskiej kurator oświaty. Piontkowski jednoznacznie

- Jesteśmy przekonani, że szczepienia są najważniejszą bronią przeciw epidemii. Im więcej zaszczepionych osób, tym większa szansa na zwalczanie tej choroby, stąd propagujemy te szczepienia wśród nauczycieli, dzieci - przekonywał w programie "Newsroom" wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. - Wydaje się, że jest to szczepionka dobrze przetestowana - dodał. Pytany, czy to nie jest eksperyment medyczny, stwierdził, że nie jest medykiem i trudno, żeby kwestionować ich wiedzę. Pytanie było nawiązaniem do słów kurator oświaty małopolskiej. - Z tego co wiem, pani kurator przeprosiła za o niefortunne określenie i za wątpliwości, czy szczepionki są przebadane, czy są eksperymentem. Każdemu może się zdarzyć jakieś niefortunne stwierdzenie - powiedział Piontkowski. - Nie widzę tu większego problemu - uznał. Dodał, że ewentualne decyzje należą do szefa resortu Przemysława Czarnka.