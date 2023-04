Oburzające nagranie z kościoła. Wszystko nagrała kamera

Do zuchwałej kradzieży z włamaniem doszło w kościele w Wyrzysku. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Pile, dwóch młodych mężczyzn weszło na teren świątyni, by ukraść gotówkę ze znajdującej się tam skarbony. Okazało się, że ksiądz wraz z policją byli na to przygotowani. Rok temu w okresie przed Świętami Wielkanocnymi doszło do podobnego incydentu. W obawie przed tegoroczną powtórką na terenie kościoła zamontowano w odpowiednim miejscu kamerę. Sprawcy włamali się na początku kwietnia. Na podstawie nagrania policja szybko ich zidentyfikowała. To 19-latek i 23-latek. Co więcej, okazało się, że mężczyźni mają nieco więcej grzechów na sumieniu. Według ustaleń policji młodszy z nich odpowiada także za zeszłoroczną kradzież oraz kradzież innej kościelnej skarbony, którą następnie wyrzucił do rzeki. Udało ją się niedawno wydobyć z dna dzięki pomocy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku. Suma wszystkich szkód, o jakie zostali oskarżeni dwaj zatrzymani, przekracza kwotę trzech tysięcy złotych. Mężczyźni usłyszeli już po kilka zarzutów, za które grozi do nawet 10 lat więzienia.