"Obrzydliwy antysemityzm". Światowe media o skandalu i nagraniu z Braunem

Świat szybko usłyszał o skandalu z udziałem Grzegorza Brauna w Sejmie, który na nagraniu uchwycił reporter WP. Zagraniczne media natychmiast zareagowały na zachowanie posła Konfederacji, który we wtorek postanowił zgasić gaśnicą świece chanukowe, gdy wieczorem w Sejmie odbywała się coroczna uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Reakcje zagranicznych mediów mówią wprost, że Braun przekroczył wszystkie dopuszczalne granice. "Polski skrajnie prawicowy parlamentarzysta zgasił świecę chanukową w parlamencie. Wszystkie główne siły polityczne szybko potępiły incydent z udziałem Grzegorza Brauna i powiedziały, że nie będzie tolerancji dla antysemickich i ksenofobicznych zachowań w Sejmie" - podała amerykańska agencja Associated Press. Popularne medium z USA opublikowało nagranie z incydentu w Sejmie autorstwa Patryka Michalskiego, dziennikarza Wirtualnej Polski. O sprawie poinformował też Reuters. "Nagranie opublikowane w polskich mediach pokazało, jak Grzegorz Braun z Konfederacji wziął gaśnicę, po czym przeszedł przez hol parlamentu do miejsca, w którym znajdowały się świece i stworzył białą chmurę, zmuszając ochroniarzy do wypędzenia ludzi z tego obszaru" – wskazano w komunikacie. Najostrzejszy komentarz wystosowali jednak niemieccy dziennikarze z "Bilda". "To obrzydliwy antysemityzm w najbrzydszej postaci! We wtorek w nowo wybranym polskim parlamencie doszło do obrzydliwego skandalu. Poseł skrajnej prawicy użył gaśnicy, aby zgasić światło na płonącym świeczniku chanukowym" - opisano sytuację z Sejmu. Tymczasem portal The Times of Israel cytuje wypowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zapowiedział, że "nie będzie tolerancji dla antysemickich i ksenofobicznych zachowań w polskim parlamencie". Relacjonujący incydent z Sejmu komentowali potępienie czynu posła Brauna przez wszystkie duże partie. Autorzy publikacji podkreślali również, że kontrowersyjny poseł Konfederacji "w przeszłości fałszywie twierdził, że istnieje spisek mający na celu przekształcenie Polski w państwo żydowskie".