"Obrzydliwe". Aktywiści oburzeni po programie w TVP

"W dobie kryzysu mieszkaniowego Pani Mecenas od słów 'deweloperzy mają w Polsce przesrane' została zaproszona do Pytania na Śniadanie. Opowiadała, że flipping to cudowne narzędzie do 'sprzątania' tzw. problematycznych nieruchomości z lokatorami, które potem są gotowymi 'produktami'. Nie wiedzieliśmy, że TVP chce renesansu dzikiej reprywatyzacji" - piszę stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.