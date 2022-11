Obrona powietrzna Ukrainy w akcji. Pokazali, jak strącają rosyjskie rakiety

Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje pracę obrony powietrznej Ukrainy podczas wtorkowego ataku rakietowego Rosjan. Armia Kijowa w większości przypadków strzela w pociski wroga za pomocą rakiet S-300 typu cruise. Właśnie taki rodzaj broni został zaprezentowany na nagraniu. Jedna z rakiet została unieszkodliwiona i nagrana w ciągu dnia. Zmasowany atak Rosjan trwał również w nocy. Uchwycone strącenie rosyjskich pocisków miało miejsce w obwodzie donieckim, gdzie od września znów trwają ciężkie walki. We wtorek doszło także do eksplozji na terytorium Polski. Wybuch miał miejsce w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Zginęło dwóch Polaków. Wciąż prowadzone jest dochodzenie, które ma pomóc wyjaśnić szczegóły tej katastrofy. Jak podaje nieoficjalnie agencja Associated Press, mógł to być pocisk S-300, który próbował zniszczyć rosyjski cel i niefortunnie zmienił trajektorię lotu. Wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie informacji.