Obrona Macierewicza. "To dziwne, że materiał pojawia się teraz"

Kolejny polityk PiS broni Antoniego Macierewicza. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w programie "Tłit" Wirtualnej Polski podkreślił, że szef podkomisji, której zarzucono ukrywania części niewygodnych ekspertyz, doskonale wyjaśnił wszystkie wątpliwości. - Została przedstawiona interpretacja faktów. Antoni Macierewicz wyjaśniał, że ekspertyza zrobiona przez amerykańską firmę, wyspecjalizowana w robieniu tego typu symulacji, również zakładała przyjęcie w dobrej wierze raportu Millera, będącego przypisem raportu Anodiny. Dziennikarz prawdopodobnie oparł się na symulacji tej ekspertyzy, która w dobrej wierze próbowała to sprawdzić. Tylko wyniki tej ekspertyzy były takie, że to nie jest możliwe, żeby z powodu takich wydarzeń samolot się w taki sposób rozpadł. Dziennikarz nie chciał tego zauważyć. Doszło do albo nieporozumienia, albo niezrozumienia. [...] To dziwne, że kilka dni po złożeniu wniosku oficjalnego o zwrot wraku do Rosji, pojawia się taki materiał - oceniał Sellin.

