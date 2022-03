Obrona Lwowa. Mieszkaniec miasta: Ukraińcy są zorganizowani i zdeterminowani

Lwów przygotowuje się do możliwych bombardowań. Decyzją władz miasta do schronów przeciwlotniczych przenoszone są także lwowskie dzieła sztuki i bezcenne zabytki. Mieszkańcy pomagają ukraińskiej armii i sami przygotowują się do obrony miasta. - Schrony są przygotowane. Strategiczne obiekty w mieście są przykrywane siatami maskującymi i materiałami ognioodpornymi. Większość mieszkańców ucieka do piwnic w trakcie alarmu - podkreślał w programie specjalnym WP Bogdan Fotiuk, mieszkaniec Lwowa, tłumacz przysięgły j. ukraińskiego. - Ludzie są wyczuleni, zwłaszcza po ostatnich licznych sygnałach alarmowych. Sytuacja jest tu obecnie opanowana, każdy wie, co ma robić. Mieszkańcy miasta chętnie też pomagają przemieszczającym się ze wschodu kraju uchodźcom – dodał mieszkaniec Lwowa. Jak twierdzi, nie ma tu już zamętu. U mieszkańców, którzy pozostali we Lwowie, widać zorganizowanie i determinację.