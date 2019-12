WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze michał wójcik + 2 marcelina zawiszamagdalena biejat oprac. Anna Kozińska 28 min. temu Obóz rządzący oburzony funkcją dla Magdaleny Biejat. Marcelina Zawisza: nie rozumiem histerii Solidarna Polska chce zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Co więcej, sam prezes PiS Jarosław Kaczyński... Rozwiń W sejmie kilka dni bez posiedzenia … Rozwiń Transkrypcja: W sejmie kilka dni bez posiedzenia ale mamy trwającą dyskusje na temat Składu sejmowej komisji Spraw Społecznych i rodziny I powiedział że sprawa pani poseł Magdaleny biejat zostanie cytuje wkrótce rozwiązana Panie Ministrze dlaczego Bo to Solidarna Domaga się odwołania posłanki Ze stanowiska przewodni Chomiki rodziny Redaktorze Prowadziliśmy dyskusje w gronie parlament Solidarnej Nie mam w tej chwili Super Bardzo tam mieliśmy Stanowi Pani poseł Gej Przepraszam źle Nie powinna być przewodniczącą tak ważnej komis Z bardzo prostego powodu dla nas rodzi Wszystko to co Dotyczy Fundament Niecały Zjednoczone Nie tylko Prawdziwość ale także solidarne Od samego początku tak że jak mi strasznie spać Ustawa dotycząca zakazu Odbieranie dzieci z powodu biedy kwestie Pro Socjalne kwestie chociażby ostatniego mojego Adopcja Ja się nie zgadzam na to żeby osoba która ma bardzo kontrowersyjne poglądy Na przykład na temat płodu ona tam jest Nie ale przepraszam przewodniczący przewodniczący komisji jest jednym z najważniejszych Myślę że tak doświadczenie posłowie Sprawiedliwości Najprawdziwsze doskonale zna Bez tego czy Prawo i Sprawiedliwość ma Komisy wystarczyłoby Podniesienie ręki złożeń I można przez Absolut W związku z czym rola przewodniczącego bądź przewodniczącej jest de facto organizacyjna Obiecujesz Zajmuje się zarówno kwas Związanymi z polityką Jaki kwestiami rodziny Rodzina rozumiemy Na wielu konwencjach usłyszeliśmy że dla Prawa i Sprawiedliwości rodzina to tylko i wyłącznie Kobieta mężczyzna idzie Walewice to również na przykład samodzielnie wychowujących dzieci Sprężanie powód Babcia i Nie wychowują dzieci Jest pani zanim powód Solidarne Tego że prezes Kaczyński obiecuję rozwiązanie jest Z koroną wystarczy podnieść Znaczy ja Ponieważ wszyscy do Znając reguł Zdając sobie z Tego że Wystarczy wniosek formalny i większość w komis Żeby przegłosować się ż oprocentowanie czy zagrożenie jakiegoś projektu zrobić cokolwiek jeszcze krótko Komisja marzenia E-komis Które mają I to jest między nimi tak