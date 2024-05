Serbia się szykuje? Obywatele wzywani na ćwiczenia wojskowe

Radić podkreślił, że dla sił zbrojnych Serbii niezwykle istotne są regularne szkolenia rezerwistów oraz ciągłe odświeżanie wiedzy i wojskowej rutyny. - Chociaż ćwiczenia odbywają się co roku i w każdej jednostce, wcześniej był to inny czas i inaczej to przeżywano - zauważył, odnosząc się do międzynarodowego i regionalnego kontekstu obecnych szkoleń serbskich rezerwistów.