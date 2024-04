Media ostrzegają o sytuacji na Bałkanach. "Może doprowadzić do wojny"

Prezydent RS, Milorad Dodik, zadeklarował, że "władze regionu wykazują się już determinacją we wdrażaniu działań mających doprowadzić do niepodległości" zamieszkiwanej w większości przez Serbów części Bośni i Hercegowiny. Dodik zaprzeczył jednak, że w okolicach Srebrenicy doszło do ludobójstwa.