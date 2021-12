Obowiązkowe szczepienia dla medyków. Niedzielski potwierdza

Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że od 1 marca rozpoczną się obowiązkowe szczepienia dla medyków. - Jestem absolutnie zwolennikiem obowiązku szczepień dla grup zawodowych. W tym lub następnym tygodniu będę chciał wprowadzić taki obowiązek dla personelu medycznego. Obecnie prowadzę konsultacje z szefami samorządów - powiedział szef resortu w programie "Newsroom" WP. Ministra zapytaliśmy też, co z obowiązkiem szczepień dla nauczycieli i wojskowych. - Jestem tego zwolennikiem, w tej chwili prowadzę rozmowy z ministrem Czarnkiem, ministrem Kamińskim, ministrem Błaszczakiem - tłumaczył Niedzielski. Jak wskazał "widzimy poważne ryzyko, że jeżeli taki obowiązek szczepienia jest wprowadzany, to od momentu, kiedy ten obowiązek zaczyna funkcjonować, osoby niezaszczepione nie mogą wykonywać swoich obowiązków zawodowych". - Myślę, że znajdziemy razem takie rozwiązanie, które zredukuje to ryzyko - zaznaczył Adam Niedzielski.