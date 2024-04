Obowiązkowe badania dla starszych kierowców. Polacy na ulicy mocno podzieleni

- Uważam, że to dobry pomysł i powinno tak być. Starszy człowiek czasami ma gorszy refleks, czegoś nie zauważy, a jak jest zdrowy, to wszystko wyjdzie w badaniach - mówiła jedna z kobiet, którą zapytaliśmy o dodatkowe badania dla kierowców po 65. roku życia. Od stycznia 2024 roku Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące prawa jazdy. Jedno z głównych zaostrzeń dotyczy starszych kierowców. Seniorzy, którzy chcą przedłużyć ważność prawa jazdy, muszą odbyć obowiązkowe badania psychologiczne. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał mieszkańców Warszawy, czy taki przepis to dobry ruch w stronę zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. - Może to pomoże. Czy testować? Wydaje mi się, że lepiej byłoby dać kursy, tego typu sprawy. Jedno to testować, drugie to nauczać - słyszymy na ulicy od jednego z przechodniów. - To będzie trochę ograniczenie naszej swobody, ja jestem za tym, by tego nie było - mówi nam inny mieszkaniec Warszawy. - Myślę, że będzie mniej wypadków, jeśli taki przepis wejdzie w życie - twierdzi kolejna spotkana kobieta. - To jest akurat bardzo mądre. Sam nieraz widziałem, gdy starsza osoba nie umiała lub miała problem ze zmianą pasa - relacjonuje kolejny mężczyzna. - Bez sensu, każdy zdaje sobie sprawę ze swojego stanu zdrowia - stwierdził inny nasz rozmówca na ulicy. Jak widać, zdania w tym temacie są mocno podzielone.