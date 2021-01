Obostrzenia znikną wraz ze szczepieniami? Gowin: to na pewno będzie bodziec

Obostrzenia na masową skalę zostaną poluzowane wraz z zaszczepieniem seniorów? Sytuację pandemiczną w programie WP "Tłit" skomentował wicepremier Jarosław Gowin. - Zaszczepienie 20-30 proc. Polaków na pewno będzie takim bodźcem. Widzimy jednak wszyscy, co dzieje się ze szczepionkami. Widzimy, że docierają do całej Europy z opóźnieniem - podkreślił minister rozwoju, pracy i technologii. Jak dodał, na ten moment nikt z rządu nie może snuć optymistycznych scenariuszy. - W niektórych krajach, także sąsiadujących z Polską, wprowadzono zbyt duże i zbyt pochopne rozluźnienie. Efektem czego było to, jak chociażby w Czechach, że liczba zakażeń jest wyższa niż w Polsce, to samo dotyczy obostrzeń - zaznaczył polityk. Wspomniał też o ewentualnej zmianie obostrzeń w kwestii maseczek materiałowych. - Poczekajmy na rekomendację Ministerstwa Zdrowia. Tutaj opinie ekspertów są na razie podzielone - tłumaczył Jarosław Gowin.

