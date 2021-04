Obostrzenia. Wesela w wakacje? Rzecznik rządu nie ma wątpliwości. Wystosował apel

Czy możliwe są wesela w lipcu, sierpniu bez obostrzeń - pytany był w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. Co odpowiedział? - Czy bez obostrzeń jeśli chodzi o liczbę osób, takiej gwarancji nie dam. Ale lipiec i sierpień to okres, w którym tego typu wydarzenia będą mogły się odbywać, bo liczba osób zaszczepionych będzie na tyle wysoka, że będziemy mogli sobie na to pozwolić - mówił gość Wirtualnej Polski. - Naprawdę istotne jest, by każdy, kto weźmie udział w takiej zabawie weselnej, zadbał wcześniej o to, by się zaszczepić. Nie jest tak, że wystarczy 50-60 proc. zaszczepionych w kraju i każdy inny jest już bezpieczny. Każdy powinien zadbać o swoje indywidualne bezpieczeństwo. Chodzi o poczucie odpowiedzialności, żeby zabawa nie przerodziła się za jakiś czas w bardzo smutną uroczystość o innym charakterze - przestrzegł rzecznik rządu.

