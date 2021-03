Obostrzenia. Rzecznik rządu o planowanych decyzjach. Ważna deklaracja

Obostrzenia nie zostaną zmienione w najbliższych kilku dniach, wynika ze słów rzecznika rządu. - Spływają do nas dane dotyczące zachorowań w poszczególnych województwach. Jeżeli chodzi o najbliższy weekend, to zmian żadnych, jeśli chodzi o obostrzenia, nie będzie - poinformował Piotr Mueller.

Piotr Mueller wyjaśnił, że rząd rozważa, aby ze względu na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych województwach, przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy.

Obostrzenia. Rzecznik rządu o planowanych decyzjach

Dzięki temu byłaby możliwość, aby "w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza obostrzenia niwelować, a tam, gdzie to konieczne je wprowadzać".

Zaznaczył, że następowałoby to z pewnym wyprzedzeniem, by mieszkańcy, a przede wszystkim przedsiębiorcy mogli się do nowych regulacji przygotować.