Koronawirus w Polsce. Zmiany w szczepieniach. Michał Dworczyk wyjaśnia

Dworczyk powiedział również, że seniorzy zostali podzieleni na mniejsze grupy, aby uniknąć kolejek. - Od 11 marca ruszą zapisy na szczepienia osób powyżej 69 lat, między 18 a 20 marca zapisy roczników 1952-54, od 22 do 24 marca roczników 1954-56, a potem od 25 marca zacznie się ponowna rejestracja pacjentów 70 plus - wyliczał minister.

Koronawirus w Polsce. 22 marca początek szczepień dla 69-latków

- Do 7 marca zakończymy szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - szkół podstawowych, średnich, wykładowców akademickich. Ostatecznie do 14 marca proces szczepień tej grupy ma zostać zakończony - deklarował Michał Dworczyk.

Z jego zapowiedzi wynika, że 8 marca rozpoczną się szczepienia tych osób z grupy 0, które jeszcze nie otrzymały szczepionki. - Chcielibyśmy, aby zostały one zaszczepione do 21 marca. Te osoby będą zaszczepione szczepionką firmy AstraZeneca - powiedział minister.

29 marca mają rozpoczną się szczepienia grupy 1C. - W pierwszej kolejności będą to osoby, które przez swoją pracę stykają się na co dzień z osobami chorymi lub mogą mieć z nimi potencjalny kontakt. Tygodniowo będziemy na tę grupę przeznaczać 32 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, czyli jest to mniej więcej 2 tys. szczepionek na jedno województwo - przekazał szef KPRM.