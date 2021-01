Obostrzenia od lutego. Co ze stokami narciarskimi? Adam Niedzielski ma jasne stanowisko

- Jeżeli chodzi o moją rekomendację, mój stosunek do tej sprawy, to absolutnie nie. To zachęta, magnes do tego, by podróżować po całym kraju - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit", pytany, czy stoki narciarskie zostaną otwarte 1 lutego. - Jeżeli dopuszczamy do rozjeżdżania się na ferie, do rozjeżdżania się po kraju w dynamicznym stylu, to dajemy nowe przestrzenie do rozwoju transmisji wirusa. Dlatego uważam, że jakakolwiek decyzja dopuszczająca hotele, stoki, nie jest w tej chwili dobrą decyzją, bo część dzieci jest na nauczaniu zdalnym i obawiam się, że rodzice chcieliby wykorzystać takie możliwości, by zrobić sobie ferie po terminie feryjnym. A to jest ogromne ryzyko, które mogłoby doprowadzić do wygenerowania 3. fali zakażeń - argumentował Niedzielski.

