Obostrzenia od lutego. Adam Niedzielski o otwarciu galerii handlowych

Czy galerie handlowe powinny być otwarte od 1 lutego? - Jeśli już coś otwierać… Ewentualnie, bo one w tej hierarchii, rankingu miejsc, gdzie jest największe ryzyko zakażenia, są stosunkowo nisko, na pewno o wiele niżej niż punkty, które otwierają tę listę - restauracje i siłownie. W przypadku tych punktów ja, jako minister, absolutnie nie rekomenduję ich otwierania - mówił w programie "Tłit" minister zdrowia Adam Niedzielski. - Rząd to nie tylko minister zdrowia, to są decyzje kolegialne. Moje rekomendacje to albo utrzymanie obostrzeń, albo otwarcie galerii, bo tu są duże przesłanki ekonomiczne. Ostateczna jest decyzja premiera - podkreślił Niedzielski.

