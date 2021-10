Obostrzenia na Wszystkich Świętych? Jest głos z Ministerstwa Zdrowia

Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. To wywołuje pytania dotyczące ewentualnych obostrzeń, w tym tych obejmujących Wszystkich Świętych. Głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski, który stwierdził, że "sytuacja, która miała miejsce rok temu, kiedy resort musiał praktycznie z dnia na dzień podjąć decyzję, to była sytuacja ekstraordynaryjna". - W tym roku nie przewidujemy podejmowania decyzji w takim nagłym trybie, z dnia na dzień, bo jesteśmy lepiej zabezpieczeni – poinformował minister. Do tej kwestii odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. – Myślę, że nie ma sensu potwierdzać otwartości czegokolwiek, jeśli będzie potrzeba wprowadzenia jakichkolwiek obostrzeń, będziemy komunikować – powiedział Andrusiewicz. Gość WP dodał, że resort nie planuje wprowadzenia jakichkolwiek obostrzeń do końca października. Więcej w materiale wideo.