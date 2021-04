WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wielkanoc + 2 policjaobostrzenia oprac. Maciej Zubel Dzisiaj, 01-04-2021 09:55 Obostrzenia na Wielkanoc. Policja apeluje. Nie przegap, bo to ważne Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka ostrzegał w programie "Newsroom" WP przed łamaniem obostrzeń. – Sytuacja w czasie epidemii jest dynamiczna jeśli chodzi o zmianę przepisów prawnych. Nie możemy wykluczyć, że jeszcze te przepisy mogą zostać zaostrzone. Jednak niezależnie od przepisów: patroli będzie więcej. Na drogach będziemy zwracać na trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów - mówił policjant. - Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, bo to są momenty grupowania dużej liczby osób, wtedy też dochodzi do transmisji wirusa - dodał Ciarka. Rozwiń inspektorze przed nami Święta Wiel … Rozwiń Transkrypcja: inspektorze przed nami Święta Wielkanocne jak to będzie wyglądało ze strony policji czy będzie więcej patroli będą wzmożone kontrole jak to będzie wyglądało w praktyce już Podczas tego zbliżającego się weekendu dzisiaj mogę powiedzieć że patrony będzie na pewno więcej i kontrole w zakresie ruchu drogowego oraz tych miejsc grupowania się ludzi gdzie chociażby spożywany jest w miejscu publicznym alkohol będzie więcej A to że sytuacja w czasie stan epidemii jest dosyć się dynamiczną jeżeli chodzi o zmianę przepisów prawnych nie możemy wykluczyć że jeszcze te Przepisy mogą się zmienić mogą zostać się na zaostrzone Dlatego niestety to wprowadzać nikogo błąd na pewno nie zależy jak zmiany przepisów już dzisiaj mogę powiedzieć że patroli w zwłaszcza w ruchu drogowym będzie więcej będziemy zwracać uwagę zarówno na prędko Kierujący pojazdami na stan techniczny stan psychofizyczny kierujących No już praktycznie drugie takie święta odprowadzenie stan epidemii rok temu Wielkanocne i w tym roku wielkanocne gdzie oprócz tych przepis wywodzących się wiele przepisów prawa o ruchu drogowym będziemy również zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii na pewno też będzie więcej patroli w tych miejscach gdzie zwykle osoby które spożywają alkohol w miejscu publicznym tutaj też nie będzie żadnej taryfy ulgowej ponieważ to są momenty kiedy w grupują się większa liczba osób będzie bardzo łatwo jest do przeniesienia wirusa a my przypomni walczymy z ludźmi walczymy z pandą chcemy aby tą transmisji wirusa ograniczyć zdajemy sobie sprawę że możemy to zrobić poprzez dyscypliny zdyscyplinowani społeczeństwa a drugi to mnie też idź służba zdrowia będzie szansa odetchnąć