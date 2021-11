Obostrzenia już wkrótce? Jasny sygnał z Ministerstwa Zdrowia

Ponad 15 tys. zakażeń koronawirusem odnotowało Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby. Na ten moment brak jednak decyzji dotyczących obostrzeń. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Jeżeli ten dzisiejszy wynik będzie potwierdzony w najbliższych dniach, jeżeli nie będzie powrotu do tej skali wzrostu na poziomie 20 proc., a będziemy mówić o skali przekraczającej 50-60 proc. wzrostu, to na pewno będzie to moment do podejmowania decyzji - zapowiedział w programie "Newsroom" WP rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak dodał Andrusiewicz, w piątek 5 listopada zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W czasie spotkania minister Adam Niedzielski ma przedstawić swoje rekomendacje dotyczące walki z koronawirusem. - Na pewno będą to decydujące dni - zaznaczył, mówiąc o ewentualnych obostrzeniach, rzecznik resortu zdrowia. - Na razie Rada Medyczna, jako cały organ, nie podjęła takiej rekomendacji - dodał Wojciech Andrusiewicz.