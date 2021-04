Obostrzenia. Co z komuniami? Ważna informacja od rzecznika rządu Piotra Müllera

- Jeśli chodzi o msze święte, limity są ustalone. One wraz z obniżającą się liczbą zakażeń będą się nieco powiększały - więcej osób będzie mogło uczestniczyć we mszach świętych. Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu, oprócz planu odmrażania poszczególnych obszarów gospodarki, zmienią się lekko limity w miejscach kultu religijnego - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit". - Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, stopniowo będziemy chcieli te regulacje modyfikować. Nie wykluczam, że będą miały one charakter regionalny - podkreślił Müller.

Rozwiń