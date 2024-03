Obornik przed biurem Brejzy. Organizator zapowiada kolejne akcje

- Pan Wroński sprowadza politykę PiS i swoją własną do poziomu zawartości tego pojemnika - dodaje Brejza. - To, co zrobił razem z pozostałymi panami, to dowód na to, że w tej fazie protesty są już typowo polityczne. One miały swój początek w trudnej sytuacji rolników i w słusznych postulatach, bo wydaje się, że działania Unii związane z rolnictwem poszły za daleko. Teraz, kiedy polski rząd wespół z Komisją Europejską doszli do wstępnego porozumienia w kwestii Zielonego Ładu, podrzucanie nieczystości wygląda na dzieło bojówek pisowskich - uważa Brejza.