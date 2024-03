Obornik kontra armatki wodne. Chaos w Brukseli przed budynkiem UE

Rolnicy nie dają o sobie zapomnieć. Tym razem w ramach protestu przed spotkaniem 27 ministrów rolnictwa krajów UE w Brukseli, rolnicy zebrali się na ulicach miasta i w pobliżu Parlamentu Europejskiego, by zademonstrować swój przeciw. W pewnym momencie sytuacja jednak wymknęła się spod kontroli i do akcji wkroczyły służby. Agencja AP udostępniła nagrania z momentu starć protestujących z policjantami. Na materiale widać, że obornik rozpylono w stronę pojazdów z armatkami wodnymi. Mundurowi chcąc uniknąć kontaktu z gnojowicą, wystrzelili wodę, powodując, że mieszanina rozbryznęła się w każdą stronę. Następnie można zauważyć palące się opony, ułożone na sianie w centrum miasta. Nie brakuje też obornika porozrzucanego w różnych miejscach przed Parlamentem Europejskim. Dziesiątki traktorów zablokowały też ulice w pobliżu siedziby UE. Nawet jeśli demonstracje były mniejsze niż poprzednie, ich wpływ na belgijską stolicę był znaczny w godzinach porannego szczytu, a władze poprosiły osoby dojeżdżające do pracy, aby w miarę możliwości pracowały z domu.