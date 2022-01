Obniżka VAT może być przedłużona? Jasna deklaracja rzecznika rządu

- Jeżeli faktycznie inflacja by się utrzymywała nadal na takim poziomie, który jest niebezpieczny z punktu widzenia poziomu cen, to my faktycznie jesteśmy gotowi do tego, żeby obniżenie podatków na jakimś konkretnym poziomie pozostawić - zadeklarował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu Piotr Müller. - Docelowo oczywiście chcielibyśmy, żeby część z tych podatków wróciła do poziomu docelowego, ale tylko wtedy, gdy będziemy mogli to zrobić w sposób bezpieczny, który nie spowoduje inflacji - podkreślił. Przypomnijmy, rząd Mateusza Morawieckiego przyjął we wtorek projekt wprowadzający kolejne rozwiązania, które mają pomóc w przyhamowaniu szalejącej inflacji. Wśród zaproponowanych przez rząd rozwiązań znalazło się m.in. obniżenie podatku VAT na żywność do zera.