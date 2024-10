Obława wojska po koncercie w Kijowie. Mobilizacja z użyciem siły

Niespodziewana akcja służb w Kijowie. Agencja Reutera udostępniała nagrania, na których dochodzi do wielkiego zamieszania po koncercie popularnej w Ukrainie ekipy Okean Elzy. Mundurowi szukali mężczyzn w wieku poborowym, ale tylko tych, u których istniało podejrzenie złamania prawa wojskowego. W głównej mierze wojsko i policja poszukiwały osób, które do tej pory nie zweryfikowały swoich danych osobowych. Jak widać po nagraniach ze stolicy Ukrainy, większość z poszukiwanych rekrutów była otaczana przez kilku funkcjonariuszy, a w razie potrzeby używali oni siły w celu zatrzymania i doprowadzenia do Centrum Rekrutacji Wojskowej. Akcja jest związana z powszechną mobilizacją w Ukrainie, która została przedłużona z powodu trwających walk z Rosją. Władze starają się zapełnić braki kadrowe, a nowe przepisy wymagają od mężczyzn dokładnej rejestracji, co pozwala na sprawniejsze śledzenie potencjalnych rekrutów​. Wszystko jednak budzi spore kontrowersje wśród samych Ukraińców, jak wykonywane są tego typu operacje. Komentarz do sprawy udzieliła agencji Reutera wiceszefowa Narodowej Policji Ukrainy. - Mogą to być miejsca publiczne odwiedzane przez dużą liczbę osób. W przypadku, gdy funkcjonariusz policji znajdzie osobę, która zgodnie z regulaminem wojska popełniła przestępstwo administracyjne i może być poszukiwana, wówczas funkcjonariusz policji jest uprawniony do dokonania zatrzymania i doprowadzenia takiej osoby do Wojskowego Centrum Rekrutacji - zapewniła Julia Hirdvilis.