Obietnice Kaczyńskiego i Morawieckiego. Mocne i słabe punkty wskazane

Zjednoczona Prawica w sobotę przedstawiła "Polski Ład", czyli założenia programowe koalicji rządzącej na kolejne lata. Do zapowiedzi ws. ochrony zdrowia odniósł się w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Fal z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. - Brzmi to troszeczkę bajkowo. (...) Pandemia nauczyła nas jednak prostej prawdy, że zdrowie jest wartością największą, a jego utrata bardzo często jest nieodwracalna - przyznał lekarz. - Dobrze się dzieje, że więcej środków będzie dostępnych, szczególnie dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, bo to jest miejsce, w którym pacjenci po pandemii będą szukali pomocy - wskazał prof. Fal. - W najbliższych latach bolączką polskiej ochrony zdrowia będzie właśnie dostępność do medycy. Już przed pandemią były spore listy oczekujących. Półtora roku pandemii będzie się odbijało na długości kolejek - dodał na koniec medyk.

