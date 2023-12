Obiekt nad Polską. Jest reakcja KE i propozycja

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w piątek w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP, od strony granicy z Ukrainą, wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Nad ranem doszło do zmasowanego ostrzału Ukrainy, którą Rosja zaatakowała niemal wszystkim, co miała do dyspozycji.