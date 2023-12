Nieznany obiekt wleciał do Polski. Mieszkańcy relacjonują stan poszukiwań

- Widziałem wojskowy śmigłowiec, ale też policję i wojsko, które patrolują okolicę wsi Sosnowa-Dębowa. Mieszkam w pobliżu. To mało zamieszkały teren z polami. Jeżeli to jakaś rakieta, a tak się mówi, to szczątków trzeba szukać z powietrza i dopiero dotrzeć do miejsca na piechotę - relacjonuje mieszkaniec gminy.