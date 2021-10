Obiecujący sondaż dla PiS? Poseł Solidarnej Polski przestrzega

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło do 37,1 proc. Z kolei Koalicja Obywatelska odnotowała spadek notowań do 23,3 proc. Przewaga PiS-u nad Koalicją Obywatelską zwiększyła się z 9,5 proc. do niemal 14 proc. - Myślę, że sondaże mogą czasem uśpić. Ten sondaż może budzić wrażenie, że jest bardzo dobrze i może nas uśpić. Ale opozycja nam depcze po piętach. Gdyby miała konkretną wizję, musielibyśmy się mocno napocić, żeby utrzymać tak wysokie poparcie, jakie mieliśmy w 2019 roku - komentował w programie "Newsroom" WP wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska). - Odnoszę wrażenie, że my konsekwentnie pokazujemy opinii publicznej, Polakom, że mimo trudności, które napotykamy, jesteśmy w stanie konsekwentnie prowadzić taką politykę, którą obiecaliśmy wyborcom - dodał.