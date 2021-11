Obiecujący sondaż. Będzie koalicja? Posłanka komentuje

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 30,6 proc. poparcia - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. PiS nie ma jednak powodów do zadowolenia. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem 21,7 proc., a na trzecim Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 13,3 proc. ankietowanych. Razem te dwa najsilniejsze opozycyjne ugrupowania uzyskują o ponad 3 pp. wyższy wynik niż PiS. Czy Polska 2050 jest gotowa na koalicję z KO? - Mówimy, że potrzebna jest przede wszystkim depolaryzacja sceny politycznej. By Polacy w najbliższych wyborach mieli prawdziwy wybór i mogli wybierać również po stronie opozycji - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. - Żadnego scenariusza oczywiście nie będziemy wykluczać z góry. Raczej chcemy startować samodzielnie albo iść wariantem czeskim: "nie" dla jednej listy. Ona się nie sprawdziła w wypadku wyborów europejskich. Raczej dwa silne bloki, w tym jeden skupiony wokół Polski 2050 - wskazała posłanka.