Obcy wywiad ingerował w wybory w Polsce? Niepokojące doniesienia

Grafiki wysłano z serwera agencji komunikacji wizualnej z południa Polski, która zarządza infokioskami. " Umożliwiało to dotarcie do nieograniczonej liczby odbiorców - podkreślają źródła "GW". Dziennik pisze, że grafiki mogły sprawiać wrażenie materiałów wyborczych PiS, chociaż wyświetlane hasła nie miały odbicia w programie tej partii.

"Firma, z której konta zlecono wysyłkę kilkuset tysięcy SMS-ów, zaprzeczyła, by była to jej inicjatywa. Śledczy ustalili, że hakerzy uzyskali dostęp do jej konta - znali login i hasło do panelu, w którym zleca się rozesłanie wiadomości" - pisze "GW".