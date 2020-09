Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mateusz Morawiecki w Wieluniu: Tu objawił się barbarzyński zamysł Niemców

- Historycy pytają, dlaczego Wieluń? Dlaczego to bezbronne miasto? Bomby zabiły ponad 1000 osób. Trudno odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Tu objawił się barbarzyński zamysł Niemców - ludobójstwo i eksterminacja - kontynuował premier, wspominając tragiczne wydarzenia.

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mateusz Morawiecki odwiedził Wieluń

Premier w swoim wystąpieniu wspomniał także o swojej matce, która w 1939 roku przyjeżdżała do Wielunia. - 1939 rok zakończył życie wielu niewinnych ludzi. Moja mama przyjeżdżała tu na wakacje. W '39 miała 9 lat - bawiła się aż całun śmierci to przykrył. To była wojna totalitarna, rozpętana przez zbrodnicze, ludobójcze reżimy - przekonywał.