Obchody 4 czerwca. Stoczniowa "Solidarność" nie chce Jażdżewskiego. Apel do Dulkiewicz

Wiceszef komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz apeluje o pilną korektę programu gdańskich obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Powód? Nie chce, by odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Jażdżewskim.



Guzikiewicz wysłał pismo zaadresowane do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego oraz prezesa zarządu Fundacji Gdańskiej Jacka Bendykowskiego.

Jak wynika z programu obchodów 4 czerwca, redaktor naczelny "Liberte!" Leszek Jażdżewski ma uczestniczyć we wtorek o godz. 13 w spotkaniu autorskim w tzw. Strefie Społecznej pod hasłem: "Spotkanie autorskie: Burzenie polskiego Kościoła - Piotr Augustyniak i Leszek Jażdżewski / Liberte!".

Według Guzikiewicza, to wydarzenie "może zakłócić i będzie dzielić Polaków" oraz "jest ewidentnym atakiem na Kościół katolicki".

"Wydarzenie to nie jest tym bardziej akceptowane w obchodzoną przez nas 40-tą rocznicę I pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II, która odmieniła oblicze Polski oraz całej Europy Wschodniej" - napisał w poniedziałek Guzikiewicz. "Dlatego ponawiam wniosek, motywując go głównie zabezpieczeniem spokoju społecznego oraz zachowaniem powagi uroczystości" - podkreślił Wiceszef komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej.