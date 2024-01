Obalanie Obajtka. Kto zostanie nowym prezesem? W Orlenie szykują się na zmiany

To z jego inspiracji narodził się poselski projekt ustawy zwanej popularnie "koryto plus" przewidujący powołanie "rady ds. bezpieczeństwa strategicznego" złożonej w większości z przedstawicieli PiS, która miała oceniać, czy członków zarządów oraz rad nadzorczych pięciu spółek (Orlen, PERN, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin) można odwołać, czy nie. Miał to być odpowiednik Rady Mediów Narodowych, który także powołano z myślą o utrzymaniu kontroli nad mediami nawet po przegranych wyborach. "Koryto plus" wywołało taki skandal, że PiS się od niego odciął, więc Obajtek musiał zrobić to samo.